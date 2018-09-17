رحلات متكاملة لمترو وحافلات الرياض العام القادم.. و 75% نسبة الإنجاز

أعلن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن نسبة الإنجاز في مشروع مترو الرياض بلغت 75% مشيرا أن العام القادم سيشهد بدء رحلات متكاملة للمترو والحافلات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض.

وكشف أمير الرياض عن ترسية مشروع "تسمية محطات قطار الرياض" على أن يكون التنفيذ قريبا لافتا أن العمل جار في شبكة حافلات الرياض في ٦٥٠ موقعا في العاصمة.

واستعرض سموه مشروع حافلات الرياض التي تتكون من 3 أنواع، الحافلات ذات المسار المخصص ، والحافلات العادية، والحافلات المغذية، وتضم 4 نماذج مختلفة للمحطات.

وتتكون خطوط الحافلات ذات المسار المخصص من 3 مسارات بطول إجمالي قدره 103 كم و108 محطة تتوزع على مساري الذهاب والاياب، فيما تربط خطوط الحافلات العادية الأحياء السكنية ببعضها البعض عبر مناطق المدينة وهي 19 مسارا بطول إجمالي يبلغ 910 كم لمساري الذهاب والاياب، بينما ستعمل خطوط الحافلات المغذّية داخل الأحياء السكنية بطول يقدر بـ 892 كيلومتر لمساري الذهاب والاياب تغطي معظم أحياء مدينة الرياض.

ويبلغ عدد الحافلات 842 حافلة ، منها 421 حافلة بطول 18 متر تخدم شبكة الحافلات ذات المسار المخصص وشبكة الحافلات العادية وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 110 أشخاص، و 179 حافلة بطول 12 متر وطاقة استيعابية لـ 70 شخصا تخدم شبكة الحافلات العادية ، و 242 حافلة بطول 10.5 متر تتسع لـ 65 شخصا وتخدم شبكة الحافلات المغذية.