الإمارات تصدر قانونا يتيح للوافدين المستثمرين في العقارات البقاء بعد سن التقاعد

وافقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد على قانون يسمح للوافدين بالبقاء في البلاد بعد بلوغهم سن التقاعد إذا كانوا يملكون استثمارا عقاريا تبلغ قيمته نحو 545 ألف دولار.

وينص القانون الحالي على مغادرة الوافدين لدى بلوغهم سن التقاعد الذي يتراوح بين 60 و65 عاما اعتمادا على صاحب العمل. وقد يساعد القانون الجديد على تعزيز سوق العقارات بدبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي "ينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة ومنها أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم (545 ألف دولار) أو أن لا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهريا على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019".

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء أيضا.

