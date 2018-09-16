بعد شهرين من التشغيل .. 100 % زيادة في أسعار تذاكر قطار الحرمين

كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة أن الأسعار المقررة لتذاكر رحلات قطار الحرمين ستتضاعف بنسبة 100 في المائة بعد شهرين من التشغيل، وسترتفع من 75 ريالا إلى 150 ريال للاتجاه الواحد، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، و300 ريال للذهاب والعودة، فيما تبلغ أسعار التذاكر على درجة رجال الأعمال 190 ريالا للاتجاه الواحد ليصل إجمالي قيمة تذكرة الذهاب والعودة 380 ريال.

وأوضحت المصادر أن أسعار تذاكر قطار الحرمين بعد شهرين من انطلاق المشروع مقرر لها أن تكون للرحلات بين محطة قطار مكة المكرمة ومحطة قطار المدينة المنورة 150 ريالا للدرجة السياحية في الاتجاه الواحد و300 ريال للذهاب والعودة في الاتجاه ذاته، وبين محطة القطار في جدة ومحطة المدينة المنورة للدرجة السياحية، ستبلغ قسمة التذكرة 120 ريالا للاتجاه الواحد فيما قيمة التذكرة للذهاب والعودة 240 ريالا.

وأفادت بأن درجة رجال الأعمال للرحلات بين جدة والمدينة المنورة قيمتها 150 ريالا للاتجاه الواحد، وتصل إلى 300 ريال لرحلة الذهاب والعودة، وذلك بعد شهرين من انطلاق التشغيل التجاري.

وتستعد محطات قطار الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحطة القطار في جدة لإطلاق رحلات قطار الحرمين بشكل رسمي، ومن المتوقع لها الأسبوع المقبل، وجار استكمال الاستعدادات النهائية للتشغيل التجاري.

وكانت قد كشف مصادر مطلعة لـ"الاقتصادية" أخيرا عن أسعار تذاكر قطار الحرمين الشريفين، وذلك قبل طرحها بشكل رسمي، حيث تقرر أن تكون أسعار تذاكر الدرجة السياحية للرحلات بين محطة القطار في مكة المكرمة ومحطة المدينة والمنورة 75 ريالا، أما الرحلات بين محطة قطار المدينة المنورة وجدة، فقيمتها 60 ريالا للاتجاه الواحد، مشيرة إلى أن هذه الأسعار لمدة شهرين من الافتتاح المتوقع لمشروع قطار الحرمين في 13 المحرم الجاري، أما مواعيد الرحلات خلال هذه الفترة فستكون الثامنة صباحا والعاشرة صباحا والواحدة ظهرا والخامسة مساء، بإجمالي أربع رحلات يوميا.