تراجع الناتج الصناعي الياباني في يوليو الماضي على نحو يفوق التوقعات، حسبما كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية اليوم الجمعة.

وتراجع الناتج الصناعي في يوليو بنسبة 0.2 بالمئة شهريا بدلا من النسبة المتوقعة مبدئيا وكانت تبلغ 0.1 بالمئة.

وتم تعديل معدل تراجع الصادرات من 1.9 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما تراجع المخزون بنسبة 0.2 بالمئة بما يتفق مع التقديرات المبدئية.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي الياباني بنسبة 2.2 بالمئة في يوليو.

وكشفت البيانات الاقتصادية تراجع معدل استغلال القدرة بنسبة 0.6 بالمئة شهريا مقابل 2.2 بالمئة في يونيو، في ثالث تراجع على التوالي بالنسبة لاستغلال القدرة.