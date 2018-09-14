الأسهم السعودية تكسر حاجز 7600 نقطة مسجلة أدنى مستوى في 6 أشهر

هبطت الأسهم السعودية إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر أمس لتغلق عند 7590 نقطة فاقدة 44 نقطة بنسبة 0.59 في المائة، وجاء التراجع بضغط من "القياديات" وعلى رأسها سهما "الراجحي" و"سابك". السوق لا تزال فوق أدنى مستوياتها في الأسبوع الماضي عند 7552 نقطة ما يجعل فرص الارتداد قائمة، وتتزايد شهية المخاطرة والإقبال على السوق عند تجاوز 7775-7800 نقطة. ومع اقتراب السوق من إنهاء الربع الثالث والانضمام الفعلي للمؤشرات الدولية وتحسن أسعار النفط، قد تجد السوق حوافز لدفعها نحو الأعلى.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7635 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7535 نقطة فاقدا 1.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7590 نقطة فاقدا 44 نقطة بنسبة 0.58 في المائة. وتراجعت السيولة 13 في المائة بنحو 291 مليون ريال لتصل إلى ملياري ريال، بمعدل 25 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 12 مليون سهم متداول، لتصل إلى 92 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.17 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 9 في المائة إلى 78 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.65 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 34 في المائة بقيمة 696 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 640 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 162 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "تكافل الراجحي" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 55.80 ريال، يليه "العقارية" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 14.16 ريال، وحل ثالثا "البحري" بنسبة 2.99 في المائة ليغلق عند 31 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ميدغلف للتأمين" بنسبة 7.4 في المائة ليغلق عند 14.82 ريال، يليه "الأسماك" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 19.50 ريال، وحل ثالثا "ساكو" بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 68.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 375 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 260 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 7 في المائة بقيمة 147 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية