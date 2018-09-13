النفط يهبط 2% من أعلى مستوى في 4 أشهر

هبطت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم الخميس متراجعة عن أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع تركيز المستثمرين على خطر أن تؤدي أزمات الأسواق الناشئة والتوترات التجارية إلى إضعاف الطلب رغم تقييد الإمدادات.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من تنامي المخاطر الاقتصادية العالمية رغم أن السوق تعاني من شح المعروض في الوقت الحاضر وأن الطلب العالمي على النفط سيصل قريبا إلى 100 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتراجع خام برنت 1.51 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 78.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 1542 بتوقيت جرينتش. وصعد برنت أمس الأربعاء إلى 80.13 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 مايو أيار.

وهبط الخام الأمريكي الخفيف 1.62 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 68.75 دولار للبرميل.

وسجل الخامان أكبر انخفاض لهما بالنسبة المئوية في يوم واحد على مدى ما يقرب من شهر في تصحيح نزولي بعد قفزة الأسعار يوم الأربعاء عقب قول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت 5.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لهبوط قدره 805 آلاف برميل.