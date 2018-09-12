الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثانية بضغط «المصارف» .. والسيولة دون ملياري ريال

واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الثانية على التوالي لكنه جاء على نحو طفيف، حيث فقدت السوق 13 نقطة لتغلق عند 7693 نقطة. وجاء التراجع بضغط من "المصارف" بقيادة "الأهلي". واستمرار ميل السوق نحو الاستقرار بعد موجة من التراجعات يعكس إعادة تقييم السوق للأسعار الحالية ما إذا كانت دون أو عند قيمها العادلة، ما يجعل الرؤية غير واضحة لمسار السوق المتوقع نظرا للاتجاه المحايد تقريبا، حيث إن السوق تتداول داخل نطاق واحد في الجلسات الأربع الماضية، لكن العودة فوق متوسط 200 يوم أو مستويات 7800 نقطة سيظهر إقبال المتعاملين على السوق وعودة الرغبة في الشراء، ما يفتح شهية المخاطرة التي بها تواصل السوق سلسلة ارتفاعات لتعويض الخسائر التي لحقت بها في فترة سابقة.

ومن العوامل المحفزة قرب انتهاء الربع الثالث وظهور النتائج المالية، ما يجعل بعض السيولة تتجه لاقتناص تراجع الأسعار في تكوين أو زيادة مراكز في الشركات التي من المتوقع أن تحقق أداء إيجابيا.

الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7706 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7719 بنسبة 0.17 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7675 فاقدا 0.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7693 نقطة فاقدا 13 نقطة بنسبة 0.17 في المائة، وتراجعت السيولة 22 في المائة بنحو 567 مليون ريال لتصل إلى 1.9 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 27 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 25 في المائة بنحو 26 ألف سهم متداول لتصل إلى 80 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد تراجعت 20 في المائة بنحو 18 ألف صفقة لتصل إلى 71 ألف صفقة.

أداء القطاعات



ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.49 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.15 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.7 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقيمة 629 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 624 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 12 في المائة بقيمة 243 مليون ريال.

أداء الأسهم



تصدر الأسهم المتراجعة "دور" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 19.40 ريال، يليه "الأسماك" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 21.02 ريال، وحل ثالثا "أسمنت العربية" بنسبة 2.54 في المائة ليغلق عند 19.94 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "ميدغلف للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 15.20 ريال، يليه "التعاونية" بنسبة 5.97 في المائة ليغلق عند 55 ريالا، وحل ثالثا "الكابلات" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 24.42 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 19 في المائة بقيمة 372 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 354 مليون ريال بنسبة 18 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 7 في المائة بقيمة 143 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية