المحكمة العليا : غدا الثلاثاء غرة شهر محرم 1440

أعلنت المحكمة العليا اليوم أن غدا الثلاثاء 1440/1/1 حسب تقويم أم القرى الموافق 2018/9/11 هو غرة شهر محرم عام 1440 لأنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال أمس الأحد وفيما يلي بيان المحكمة العليا :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد : فقد اطلع رئيس وأعضاء المحكمة العليا على ما ورد إلى المحكمة العليا من المحاكم ولجان الترائي بشأن ترائي هلال شهر محرم لعام 1440 مساء يوم الأحد 29 من شهر ذي الحجة عام 1439 وبعد الاطلاع والتأمل في جميع ما ورد وجد : أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال مساء اليوم المذكور ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) متفق عليه واللفظ للبخاري فإن المحكمة العليا تقرر : أن يوم الاثنين الموافق 30/12/1439 حسب تقويم أم القرى هو المكمل لشهر ذي الحجة عام 1439 (30) يوما وأن يوم الثلاثاء 1/1/1440 حسب تقويم أم القرى الموافق 11 من شهر سبتمبر 2018 هو غرة شهر محرم 1440. نسأل الله العلي القدير أن يوفق المسلمين للعمل بما يرضيه، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

رئيس وأعضاء المحكمة العليا

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د. خالد بن عبدالله اللحيدان د. عبدالاله بن عبدالعزيز آل فريان أحمد بن حمد المزروع

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حمد بن محمد أبانمي محمد بن شريم الشعبي أحمد بن مقبول حكمي

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أحمد بن محمد الأمير سعد بن محمد الغامدي

رئيس المحكمة العليا

غيهب بن محمد الغيهب