"العمل والتنمية" تبرم مذكرة تعاون لتوظيف 500 شاب وفتاة في منشأة لتقنية المعلومات

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التوطين مع شركة 2p لتقنية المعلومات في الرياض أمس مذكرة تعاون لتوظيف 500 شاب وفتاة في فروع الشركة بمناطق المملكة. وقع الاتفاقية المشرف العام على وكالة التوطين بالوزارة المهندس غازي الشهراني والرئيس التنفيذي لشركة 2p لتقنية المعلومات المهندس ثامر القرشي. وستعمل الجهتان بموجب الاتفاقية على تحديد المهن والوظائف المستهدف توطينها وتوزيعها الجغرافي ضمن مناطق المملكة والتعاون في توفير متطلبات وبرامج الدعم والتدريب لكل مهنة لتنمية المهارات والمعارف للموظفين المواطنين وكذلك اعتماد الخطة الزمنية لتنفيذ الاتفاقية ومتابعة تطبيقها وقياس أثر واستدامة التوظيف ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذها.

وتعمل وكالة التوطين في الوزارة على توطين فرص العمل المستدامة وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية وإيجاد آليات وسياسات فاعلة لذلك وكذلك رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص. وتأتي مبادرة شركة 2P لتقنية المعلومات بتوقيع الاتفاقية إيمانا منها بالدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في دعم وانجاح برامج التوطين وضرورة المساهمة الفاعلة في دعم الجهود الحكومية في هذا الإطار. حضر توقيع الاتفاقية نائب المدير العام في صندوق تنمية الموارد البشرية للتوظيف الاستاذ أحمد المجيش ومدير الخدمات المساندة في صندوق تنمية الموارد البشرية عبدالله الحسون ونائب مدير عام قطاع مسارات التوظيف في وكالة التوطين بالوزارة تركي الدبيخي ومدير إدارة التوطين الصناعي المهندس أيمن شكر ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المدارة والمشاريع في شركة 2P عبدالاله الشايعي ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في الشركة سلطان العبيد.