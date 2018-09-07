ترمب: الولايات المتحدة واليابان بدأتا مفاوضات تجارية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم إن الولايات المتحدة واليابان بدأتا مناقشات بشأن التجارة، مضيفا أن طوكيو تعرف أنها "ستخسر صفقة كبيرة" إذا لم يمكن الوصول إلى اتفاقية.
وأبلغ ترمب صحفيين على متن طائرة الرئاسة "إننا نبدأ ذلك". وأضاف قائلا "في الواقع اليابان اتصلت بنا... هم جاءوا الأسبوع الماضي". وقال ترمب "إذا لم نعقد اتفاقا مع اليابان، فإن اليابان تعرف أنها ستخسر صفقة كبيرة".
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