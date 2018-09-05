ترمب يرأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران

قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترمب سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران هذا الشهر لتسليط الضوء على "انتهاكاتها للقانون الدولي" خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في نيويورك.

وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر. وتهاجم هيلي إيران عادة متهمة إياها بالتدخل في الحرب في كل من سوريا واليمن.

وقالت هيلي للصحفيين إن ترامب سيرأس الاجتماع " لتناول انتهاكات إيران للقانون الدولي وعدم الاستقرار الذي تزرعه إيران في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

