5 آلاف ريال الحد الأعلى لغرامات مخالفات لائحة نشاط الأجرة العائلي

تضمنت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلي الصادرة عن الهيئة العامة للنقل التي تم نشرها في عدد الجريدة الرسمية الصادر في يوم الجمعة الموافق 17/8/2018 جدولا يوضح المخالفات الواردة على اللائحة ويفصل العقوبات المنصوص عليها في اللائحة لكل مخالفة، وذلك على التفصيل الآتي:



المخالفات التي تكون عقوبتها 500 ريال سعودي:

تشمل مخالفات؛ استعمال المنشأة مطبوعات لا تحمل بياناتها المطلوبة كاملة أو نقص في أحدها، وعدم إشعار الهيئة العامة للنقل بالتعديلات التي طرأت على المنشأة أو تجهيزاتها، وتدخين السائقة داخل السيارة، وعدم حمل السائقة بطاقة السائقة، وعدم الالتزام بالزي المعتمد، ورفض السائقة تقديم الخدمة في نطاق المدينة محل الترخيص، وتشغيل سائقة لا تتوافر فيها الصفات، وعدم محافظة السائقة على حسن مظهرها، وعدم الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب وعدم تجهيز السيارة بأي من المعدات أو الأدوات الفنية أو الطبية، وعدم الالتزام بشروط الإعلان داخل السيارة وتركيب أدوات أو ملصقات غير مسموح بها داخل أو خارج السيارة، وعدم وضع لوحة أو علامة منع التدخين داخل السيارة، وعدم صلاحية خدمة دفع أجرة النقل إلكترونيا من خلال أجهزة نقاط البيع وتلف شاشة التعريف في السيارة.



المخالفات التي تكون عقوبتها 1000 ريال سعودي:

تشمل مخالفات؛ عدم موافاة الهيئة العامة للنقل بما تطلبه من بيانات عن النشاط، وعدم حفظ المفقودات التي تركها الركاب وتسليمها إلى أقرب مركز للشرطة، ومخالفة تشغيل سائقة ببطاقة سائقة منتهية والتأخير في تجديد بطاقة تشغيل سيارة واستخدام سيارة مظهرها الخارجي أو الداخلي غير لائق، وتقديم خدمة النقل مع جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي وعدم توفير خدمة دفع أجرة النقل إلكترونيا من خلال أجهزة نقاط البيع وعدم صلاحية نظام التكييف في السيارة وعدم توافر شاشة التعريف في السيارة وعدم وضوح بيانات التعريف في الشاشة أو نقصها وعدم مطابقة شاشة التعريف للشكل والشروط المعتمدة لدى الهيئة العامة للنقل وعدم قيام المنشأة المرخص لها بالمحافظة على نظافة السيارة من الداخل والخارج.

المخالفات التي تكون عقوبتها 2000 ريال سعودي:

تشمل مخالفات؛ التجول للبحث عن الركاب، وكذلك مخالفة عدم تدريب السائقة على استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات وتقديم خدمة النقل رغم بقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور داخل السيارة، وعدم تمكين مراقب الخدمة في الهيئة العامة للنقل من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط وإزالة أي من العلامات المعتمد تركيبها على السيارة، وعدم توفير الوسائل التقنية لاستقبال الطلب على الخدمة أو الاقتراحات أو الشكاوى من الركاب وعدم تمتع الوسائل التقنية المخصصة لاستقبال الطلب أو الشكوى بخاصية الحفظ أو التسجيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الطلب أو الشكوى.



المخالفات التي تكون عقوبتها 3000 ريال سعودي:

تشمل مخالفات؛ تشغيل سيارة في مدينة خلاف المدينة محل الترخيص ومخالفة تشغيل سائقة دون بطاقة سائقة صادرة من الهيئة العامة للنقل وكذلك مخالفة تشغيل سيارة في النشاط ببطاقة تشغيل منتهية وتحصيل أجرة النقل وفق سياسة تسعير غير معتمدة من قِبل الهيئة العامة للنقل وتقديم خدمة النقل مع عدم وجود عنصر نسائي راشد ـــ واحد على الأقل ـــ ضمن الركاب.



المخالفات التي تكون عقوبتها 4000 ريال سعودي:

تشمل مخالفة ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص وكذلك مخالفة تشغيل سائقة لا تتوافر فيها الصفات أو الشروط المطلوبة.



المخالفات التي تكون عقوبتها 5000 ريال سعودي:

تشمل مخالفات؛ ممارسة النشاط في المدينة دون ترخيص وإنقاص سيارة عن الحد الأدنى لعدد السيارات المطلوبة للترخيص والتنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة العامة للنقل المسبقة ومخالفة استعمال سيارة لمدة تزيد على العمر الافتراضي المعتمد وإجراء تغيير في الكيان القانوني للمنشأة المرخص لها بممارسة النشاط أو في الملكية دون موافقة الهيئة العامة للنقل، وتشغيل سيارة في النشاط غير مرخص بها ومخالفة ممارسة النشاط بترخيص ملغى وتشغيل سيارة في النشاط دون بطاقة تشغيل، وعدم استخدام المنشأة النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات وعدم تقييد المنشأة بمواقف التحميل أو الوسائل التقنية أو التطبيقات المحددة لممارسة النشاط وعدم الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة العامة للنقل وعدم الارتباط بأحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قِبل الهيئة العامة للنقل، وكذلك مخالفة أن تكون السائقة من غير الكوادر الوطنية النسائية المؤهلة ومخالفة ممارسة نشاط الأجرة العائلية من غير المواقف المخصصة للمنشأة الناشئة عن التعاقد المباشر لتقديم الخدمة مع المرافق الخدمية والتجارية.