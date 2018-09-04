بدأت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض في بورصة نيويورك للأوراق المالية مع بداية الشهر، وذلك بسبب المخاوف المرتبطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين .
وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 48.75 نقطة، أو ما يعادل 0.19 %، ليصل إلى 25916.07 نقطة، كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 4.56 نقاط، أو 0.16 %، إلى 2896.96 نقطة، كما انخفض مؤشر "ناسداك" المجمع 21.58 نقطة، أو 0.27 %، ليصل إلى 8087.96 نقطة.
الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها منخفضة مع بداية الشهر الحالي
بدأت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض في بورصة نيويورك للأوراق المالية مع بداية الشهر، وذلك بسبب المخاوف المرتبطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين .
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