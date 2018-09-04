"هيئة المحاسبين" لـ "الاقتصادية": اعتماد ضوابط "التسجيل المهني" وإطلاقه خلال أسابيع

كشفت لـ "الاقتصادية" الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عن الانتهاء من إعداد واعتماد ضوابط التسجيل المهني في الهيئة، مرجحة إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة.

يأتي المشروع بعد أن أظهرت إحصائيات القوى العاملة في القطاع المحاسبي، شغل أعداد كبيرة من الوافدين مهنة المحاسبة والمراجعة، فيما يهدف إلى التعرف على الوضع الحالي للوظائف المحاسبية وشاغريها من غير السعوديين، وذلك عن طريق ربط رخص العمل ببرنامج التسجيل المهني لدى الهيئة.

وسيساعد مشروع التسجيل المهني على وضع الخطط المستقبلية المبنية على الحقائق لتمكن الجهات ذات العلاقة من توطين مهنة المحاسبة والمراجعة بالكفاءات الوطنية، كما يضمن حصول جميع من يعملون في مهن المحاسبة والمراجعة في القطاع الخاص على التأهيل العلمي والمهني المناسب.

وأوضحت الهيئة، أن عدد الأعضاء المنتسبين في الهيئة بلغ منذ تأسيسها 18103 أعضاء، بعد أن شهد العام الجاري تسجيل 648 عضوا جديدا، فيما بلغ عدد الأعضاء الأساسيين الممارسين والمرخص لهم بمزاولة المهنة 334 عضواً بعد استخراج 32 ترخيصا جديدا هذا العام، أما غير الممارسين الحاصلين على زمالة الهيئة والمسجلين في عضويتها فبلغ عددهم 411 عضواً منهم 57 عضواً تم تقييده العام الجاري.

وفي سياق مواز، أصدرت الهيئة ممثلة في لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين 74 قراراً خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، تضمنت ثلاثة قرارات شطب قيد من سجلات المحاسبين القانونيين وإيقاف خمسة محاسبين، وإصدار 28 قرار إنذار وثمانية قرارات لوم و30 قرار حفظ للمخالفات التي لا تستحق العقوبة.

وفيما يخص مجال مراقبة جودة الأداء المهني، ذكرت الهيئة أنها نشطت في مراقبة جودة الأداء المهني ليصل عدد الزيارات والفحص التي تمت خلال النصف الأول من هذا العام 114 مكتباً.

كما نفذت الهيئة عديدا من البرامج التدريبية للقطاعات المختلفة، إذ عقدت 69 دورة تدريبية حضرها 2075 متدربا ومتدربة، وتم خلال النصف الأول من العام الجاري تنفيذ اختبارين مهنية، بعقد اختبار لزمالة الهيئة في ثماني مدن، وتقدم له 1299 وحصل على الزمالة 34 محاسبا ومحاسبة، كما تم عقد اختبار لشهادة إخصائي ضريبة القيمة المضافة الذي عقد في ثلاث مدن وحضره 149 محاسبا ومحاسبة وحصل على الشهادة 85 محاسبا ومحاسبة.

وأكدت الهيئة مساعيها لأن تكون عضوا فاعلا في عدد من التجمعات واللجان الدولية، وحرصها على وجود ممثليها وتفاعلهم مع الموضوعات المطروحة في تلك الاجتماعات، إذ تمت المشاركة في ثلاثة اجتماعات دولية هي، اجتماع اللجنة الاستشارية للتمويل الإسلامي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية، والمشاركة في اجتماع المجلس المحاسبي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمشاركة في اجتماع مجموعة الاقتصادات الناشئة التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية.

وفي سبيل تطوير مهنة المحاسبة، أطلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أواخر فبراير 2018 خدمتي "شفافية" و"تحقق" وعددا من الكتب المحاسبية، وتسهم هاتان الخدمتان والمؤلفات المتخصصة في المحاسبة في تطوير المهنة وبيئة العمل المحاسبي للارتقاء بالهيئة إلى مصاف الهيئات الدولية بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030".

ويستفيد من خدمتي "تحقق" و"شفافية" جميع مستخدمي القوائم المالية حيث تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار منشآتهم ومساهمتها في دعم عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.

كما أن خدمة "تحقق" تساعدهم على التواصل المباشر مع مكاتب المحاسبة أو ممثل المكتب وبهذا سيحد من منتحلي صفة المحاسبين القانونيين، فيما تتيح خدمة "شفافية" معرفة معلومات عن مكاتب المحاسبة كمستوى تأهيل منسوبيها وشهاداتهم المهنية وعملائهم وعديد من المعلومات الإضافية المهمة التي ستساعدهم على اختيار المكتب المناسب للخدمة المطلوبة سواءً كانت خدمات مراجعة، أو زكاة وضريبة، أو استشارات محاسبية ومالية.