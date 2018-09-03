تراجع العملة الهندية إلى مستوى قياسي جديد.. 71 روبية مقابل الدولار

سجلت الروبية الهندية تراجعا جديدا أمام الدولار اليوم الاثنين وفقدت مكاسبها المبكرة في ظل تزايد التوترات التجارية العالمية مع استعداد الولايات المتحدة لفرض رسوم على كمية إضافية بقيمة 200 مليار دولار من وارداتها من المنتجات الصينية الأسبوع الحالي.

كانت الروبية سجلت ارتفاعا أمام العملة الأمريكية في بداية تعاملات اليوم عقب إعلان نمو الاقتصاد الهندي بمعدل 2ر8% في الربع الأول من العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي.

وتلاشت مكاسب العملة الهندية في تعاملات الظهيرة حيث تراجعت إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 71.22 روبية لكل دولار بانخفاض نسبته 0.7% عن أعلى مستوى لها خلال أربعة أيام، وكان 70.68 روبية لكل دولار.

في الوقت نفسه، فقدت العملة الهندية حوالي 3.5 % من قيمتها أمام الدولار في فبراير الماضي.

كما أنهت الأسهم الهندية تعاملات اليوم على تراجع حيث فقد مؤشر "بي.إس.إي سينسكس" الرئيسي لبورصة بومباي للأوراق المالية بمقدار 55ر332 نقطة أي بنسبة 86ر0% إلى 52ر38312 نقطة، في حين تراجع مؤشر "نيفتي" الأوسع نطاقا بمقدار 15ر98 نقطة أي بنسبة 84ر0% إلى 35ر11582 نقطة.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الهند بأبطأ وتيرة له منذ 3 أشهر خلال آب/أغسطس الماضي.

وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع وفقا للتقرير 51.7 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 52.3 نقطة خلال تموز/يوليو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.