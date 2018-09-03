الأسهم الأوروبية تغلق على استقرار وسط مخاوف بشأن التجارة والأسواق الناشئة

أغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر اليوم الاثنين حيث أثقلت كاهلها المخاوف بشأن السياسة التجارية الأمريكية وبواعث القلق إزاء الأسواق الناشئة بعد أن أغلقت الأسواق الآسيوية منخفضة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05 بالمئة إلى 382.46 نقطة. واتسمت التعاملات بالهدوء نظرا لإغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة بمناسبة يوم العمال.

ولم تتجاوب الأسهم الأوروبية تجاوبا يذكر مع تقرير بأن نمو التصنيع في منطقة اليورو قد تراجع إلى أبطأ وتيرة له في نحو عامين.

وكانت بورصة لندن هي الوحيدة المرتفعة حيث زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.8 بالمئة. وقدم تراجع الجنيه الاسترليني دعما محاسبيا للأسهم القيادية البريطانية.

وقال كونور كامبل المحلل لدى سبريديكس "في ظل عطلة يوم العمال الأمريكي لم يطرأ تغير يذكر على الأسواق الأوروبية، وكان كل ما يميز مطلع سبتمبر أيلول هو تراجع الاسترليني."

وارتفعت أسهم البنوك الإيطالية رغم خفض وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لإيطاليا إلى سلبية يوم الجمعة.

وكان أكبر تحرك لسهم ديتشرا للعقاقير البيطرية الذي هوى 21.4 بالمئة بعد إعلان النتائج السنوية للشركة وقولها إنها تطبق خطة تفترض خروجا بائنا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.