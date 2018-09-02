54 مليار ريال القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر أغسطس 2018

في نهاية شهر أغسطس 2018م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 7,948.25 نقطة، منخفضا 346.58 نقطة 4.18% مقارنة بإغلاق الشهر السابق. وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 01/08/2018م عند مستوى 8,288.98 نقطة. بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر أغسطس 2018م، 1,893.32 مليار ريال أي ما يعادل) 504.88 مليار دولار أمريكي)، مسجلة إنخفاضاً بلغت نســــبته 3.92% مقارنة بالشهر السابق. بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر أغسطس 2018م، 54.25 مليار ريال أي ما يعادل, (14.47 مليار دولار أمريكي) وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 25.90% عن الشهر السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة* لشهر أغسطس 2018م، 2.02 مليار ســــهم مقابل 2.88 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 29.90% أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر أغسطس 2018م، فقد بلغ 1.49 مليون صفقة مقابـــل 2.03 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر يوليو 2018م، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 26.83%.