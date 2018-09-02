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أسواق الأسهم- السعودية

54 مليار ريال القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر أغسطس 2018

الاقتصادية من الرياض
في نهاية شهر أغسطس 2018م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 7,948.25 نقطة، منخفضا 346.58 نقطة 4.18% مقارنة بإغلاق الشهر السابق. وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 01/08/2018م عند مستوى 8,288.98 نقطة. بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر أغسطس 2018م، 1,893.32 مليار ريال أي ما يعادل) 504.88 مليار دولار أمريكي)، مسجلة إنخفاضاً بلغت نســــبته 3.92% مقارنة بالشهر السابق. بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر أغسطس 2018م، 54.25 مليار ريال أي ما يعادل, (14.47 مليار دولار أمريكي) وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 25.90% عن الشهر السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة* لشهر أغسطس 2018م، 2.02 مليار ســــهم مقابل 2.88 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 29.90% أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر أغسطس 2018م، فقد بلغ 1.49 مليون صفقة مقابـــل 2.03 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر يوليو 2018م، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 26.83%.
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