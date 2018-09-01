سيولة «نمو» تهبط 42 % في أسبوع

تراجعت قيم تداول السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 42 في المائة بنحو خمسة ملايين ريال لتصل إلى 7.4 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 36 في المائة بنحو 226 ألف سهم لتصل إلى 397 ألف سهم. أما الصفقات فهبطت 45 في المائة بنحو 531 صفقة لتصل إلى 631 صفقة.

وافتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 2687 نقطة، حيث تداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 2701 نقطة رابحة 0.54 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 2598 نقطة فاقدة 3.3 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 2691 نقطة رابحة 0.15 في المائة بنحو أربع نقاط.