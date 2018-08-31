الأسهم السعودية تزيد من حدة تراجعها وسط تداولات بأقل من ملياري ريال

زادت الأسهم السعودية من حدة تراجعها في الجلسة الثانية من الانخفاضات لتفقد حاجز 8000 نقطة وتغلق عند 7948 نقطة فاقدة 70 نقطة بنسبة 0.88 في المائة. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات، على رأسها "المصارف" بقيادة "الراجحي" مع تداولات ضعيفة لم تصل إلى ملياري ريال. لكن الإغلاق جاء في منطقة الدعم عند
7960-7910 ما يجعل السوق قادرة على التماسك في مطلع جلسات الأسبوع المقبل. وأسهم انخفاض السيولة في تزايد حدة التذبذب نتيجة ضعف الطلب والعرض، ما يجعل تأثير الصفقات أكبر في الأسعار، وسجلت السوق تداولات دون ملياري ريال لأكثر من جلسة في الأسبوع الجاري، الذي لن يكون صحيا على السوق إن استمرت، حيث انخفاض السيولة يزيد من المخاطر في السوق، ما يجعل المستثمرين أكثر تحفظا في التداول.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 8018 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7921 نقطة فاقدا 1.2 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7948 نقطة فاقدا 70 نقطة بنسبة 0.9 في المائة. وتراجعت السيولة 6 في المائة بنحو 142 مليون ريال لتصل إلى 1.9 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو ستة ملايين سهم لتصل إلى 88 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.16 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 2 في المائة لتصل إلى 74 ألف صفقة.
أداء القطاعات
ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.5 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 2 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 605 ملايين ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 518 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 156 مليون ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم المرتفعة "الباحة" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 16.80 ريال، يليه "الجوف الزراعية" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 23.80 ريال، وحل ثالثا "جازادكو" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 16.40 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الجزيرة ريت" بنسبة 6.2 في المائة ليغلق عند 14.16 ريال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 11.60 ريال، وحل ثالثا "الرياض ريت" بنسبة 4.68 في المائة ليغلق عند 8.14 ريال.
وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 396 مليون ريال بنسبة 20 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 156 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 6 في المائة بقيمة 127 مليون ريال.
* وحدة التقارير الاقتصادية
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