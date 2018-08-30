«نمو» تستقر .. والسيولة عند 378 ألف ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.07 في المائة ما يعاد نقطة واحدة لتغلق عند 2685 نقطة. وتراجعت قيم التداول 84 في المائة بنحو مليوني ريال لتصل إلى 378 ألف ريال، بمعدل 6.7 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 84 في المائة بنحو 129 ألف سهم لتصل إلى 23 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.14 في المائة. أما الصفقات تراجعت 72 في المائة لتصل إلى 56 صفقة. وارتفع سهم "الكثيري" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 27.55 ريال مقابل تراجع سهمين واستقرار البقية. وتصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 11.88 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 65 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 125 ألف ريال، يليه "العمران" بقيمة 88 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 72 ألف ريال.