مركز الطب النووي في مستشفى د.سليمان الحبيب يحصل على شهادة اعتماد الجودة الأوروبية EARL FDG PET/CT

حصل مركز الطب النووي في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي على شهادة الجودة الأوروبية من الجمعية الأوروبية للطب النووي والتصوير الجزيئي EANM، وذلك بوصفه أحد أهم المراكز المتخصصة والرائدة في تشخيص وعلاج الأورام بشكل دقيق، إضافة إلى تجهيز المركز بأفضل الكفاءات الطبية وأحدث التقنيات كالتصوير البوزيتروني النووي المدمج PET/CT. ويأتي هذا الاعتماد ترجمة لرؤية مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في مواكبة آخر ما توصل إليه العلم في تشخيص وعلاج الأورام بهدف تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة ومتميزة للمرضى، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وحول هذا الاعتماد أوضح الدكتور أيمن الخضراء المدير الطبي للمستشفى أن حصول المستشفى على هذا الاعتماد جاء إثر التطبيق الصارم لأعلى معايير الجودة والأمان والسلامة العالمية، وكذلك استقطاب المستشفى لطاقم طبي وفني متخصص ذي خبرات عالية، إذ إن الكفاءات الطبية التي تعمل بهذا المركز تمتلك خبرات طبية وفنية بمراكز متخصصة في بريطانيا وأمريكا وكندا في مجال تشخيص وعلاج الأورام.
وذكر الدكتور الخضراء أن تصوير أشعة البوزيترون المقطعية النووي المدمج هو نوع من الفحوص التشخيصية، الذي يتميز بمعدلات أمان عالية وقدرات تصويرية هائلة لاكتشاف أسباب عديد من الأمراض، وكذا الكشف المبكر عن الأورام والخلل الوظيفي في أي عضو نتيجة لحدوث تغيرات كيماوية وبيولوجية مُعينة، إذ يعتمد على دمج الأشعة المقطعية مع التصوير البوزيتروني النووي، حيث يمكن الطبيب المعالج من التأكد من وجود الورم من عدمه وتحديد حجمه، ومن ثم وضع الخطة العلاجية الفعالة للقضاء عليه ومتابعة مدى فعالية العلاج.
يذكر أن المركز يوفر ما يزيد على 100 فحص تشخيصي باستخدام أحدث تقنيات التصوير النووي، منها فحوص الأورام وأمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية وأمراض العظام والمفاصل والأعصاب والمسالك البولية وأمراض الكلى والغدد الصماء والغدة الدرقية، وكذلك الالتهابات الناتجة عن جراحات المفاصل الصناعية. كما أن التصوير النووي يستخدم في تشخيص وعلاج عدد كبير من الأمراض التي يصعب تشخيصها بالوسائل الطبية الاعتيادية مثل أورام الغدة الدرقية والسرطان الليمفاوي وسرطان الغدد الصماء والعظام وأورام الكبد، إضافة إلى التقصي عن أدق الأورام والبؤر السرطانية من خلال الفحص لكامل الجسم وكشف حالات العدوى غير معروفة الأسباب.
كذلك تقدم المجموعة خدمة الرعاية التلطيفية وهي خدمة علاجية طبية واجتماعية ونفسية للمرضى، الذين يعانون أوراما مزمنة، إذ يقوم عليها فريق طبي وتمريضي متخصص يضم استشاريي الأورام وإخصائيي التغذية والاجتماع والطب النفسي والعلاج الطبيعي، وهو الأمر الذي يسهم في استجابة المريض للعلاج بشكل أفضل.
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- مركز الطب النووي في مستشفى د.سليمان الحبيب يحصل على شهادة اعتماد الجودة الأوروبية EARL FDG PET/CT
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