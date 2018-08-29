منح الرخصة الرابعة لشركة "لوكس" لإنشاء 300 شاشة سينما

سلم الدكتور عواد العواد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم الرخصة الرابعة لتشغيل السينما لشركة لوكس للترفيه بالتحالف مع (مجموعة الحكير للسياحة والتنمية - سينابوليس العالمية - مجموعة الطائر) والتي تسعى هذه التحالفات لإنشاء 300 شاشة عرض في مواقع متعددة في 15 مدينة ومحافظة خلال 5 سنوات.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد وافق في 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور العرض بهدف دعم القطاع السينمائي لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة تماشيا مع رؤية المملكة الطموحة 2030.