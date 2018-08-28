الكابلات السعودية: بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة غير العادية المتضمن تخفيض رأس المال

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية الرابع والعشرون للشركة (الاجتماع الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الأحد 1439/12/22هـ الموافق 2018/09/02م في تمام الساعة (6.30) السادسة والنصف مساءاً بمجمع الشركة الصناعي بجدة وبإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من غداً الاربعاء 1439/12/18هـ الموافق 2018/08/29م من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً في نفس يوم انعقاد الجمعية يوم الأحد 1439/12/22هـ الموافق 2018/09/02م وعليه ندعو السادة المساهمين الكرام إلى المشاركة في التصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ونلفت الانتباه إلى أهمية التصويت للوصول للنصاب المطلوب لنجاح الجمعية وأن عدم اكتمال النصاب القانوني والذي يمثل 25% من رأس المال سوف يؤدي إلى حل الشركة بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات.