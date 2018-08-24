نيسان تستثمر 170 مليون دولار لتطوير اثنين من مصانعها في أمريكا

أعلنت شركة نيسان موتور للسيارات اليوم أنها استثمرت 170 مليون دولار لتطوير اثنين من مصانعها في أمريكا في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات. وقالت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان أنها استخدمت الاستثمارات الجديدة لتطوير مصنعيها في تينيسي وميسيسبي لدعم انتاج الشكل الجديد من السيارة "ألتيما" من فئة السيارات السيدان.

وذكرت الشركة في بيان أن "استثمارات نيسان المستمرة في منشآتنا الصناعية تؤكد التزامنا نحو صناعة سيارات عالية الجودة في أمريكا وكذلك نحو قوة العمل لدينا التي نقدرها ونحو المجتمعات التي نعمل معها". وقالت نيسان إن استثماراتها في أمريكا ارتفعت إلى 12 مليار دولار. ويحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات السيارات اليابانية على الاستثمار في بلاده كما هدد أيضا بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.