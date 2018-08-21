ألبوم "ذير جريتست هيتس" لفرقة "إيجلز" الأكثر مبيعا في التاريخ

فاز ألبوم فرقة الروك الموسيقية الأمريكية "ذا إيجلز" بلقب الألبوم الأكثر مبيعا على مر العصور بعدما حطم الرقم القياسي المسجل باسم مغني البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون عن ألبومه "ثريلر" حسبما أعلنت رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية اليوم الاثنين. وقالت الرابطة إن ألبوم "ذير جريتست هيتس"1975 - 1971" استطاع أن يتخطى ألبوم "ثريلر" لمايكل جاكسون ليحتل قائمة الألبوم الأكثر مبيعا على مر العصور. وحاز ألبوم فرقة "ذا إيجلز" مؤخرًا على 38 اسطوانة بلاتينية وهو ما يمثل أكثر من 38 مليون من المبيعات والتنزيلات عبر الانترنت منذ إصداره في فبراير 1976.

وتراجع ألبوم "ثريلر" لمايكل جاكسون إلى المركز الثاني بعد أن تم بيعه أو تحميله حوالي 33 مليون مرة منذ إصداره عام 1982. وجاء في المركز الثالث الألبوم الثاني لفرقة "ذا إيجلز" "هوتل كاليفورنيا" والذي صدر في عام 1976 حيث تم بيع أكثر من 26 مليون نسخة منه. ورابطة صناعة التسجيلات الأمريكية هي منظمة تجارية تقوم بتحليل وتحديث بيانات المبيعات القياسية في صناعة الموسيقى الأمريكية لإصدار جوائز الأسطوانة الذهبية والبلاتينية منذ حوالي 60 عاما. وتصدرت فرقة "ذا إيجلز" قائمة أفضل الفرق الموسيقية الأمريكية مبيعا في السبعينات من القرن الماضي حيث باعت أكثر من 150 مليون نسخة من ألبوماتها في جميع أنحاء العالم.