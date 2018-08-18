احتياطي المعاشات في ألمانيا يرتفع إلى أكثر من 37 مليار يورو

ارتفع احتياطي صندوق التقاعد القانوني في ألمانيا بصورة أكبر مما كان متوقعا لها مؤخرا.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم السبت أن التقديرات الجديدة لهيئة تأمين المعاشات الألمانية أشارت إلى أن احتياطي المعاشات ارتفع بحلول نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي إلى نحو 37.3 مليار يورو.

وكانت تقديرات الهيئة في نهاية حزيران/يونيو الماضي أشارت إلى أن احتياطي المعاشات سيرتفع إلى 8ر34 مليار يورو فقط بزيادة بمقدار نحو 1.4 مليار يورو مقارنة بتوقعات نهاية عام .2017

وعادت الهيئة لتقدر قيمة الاحتياطي في نهاية تموز/يوليو الماضي بـ1ر34 مليار يورو.

وعزت الهيئة هذا التطور الإيجابي لاحتياطي المعاشات إلى "سوق العمل المستقر"، مشيرة إلى أن الارتفاع في التوظيف المقرون بالتأمين الإجباري، رفع من إيرادات إسهامات التأمين.

وكانت هذه الإسهامات قد ارتفعت في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى نحو 120 مليار يورو بارتفاع بنسبة 4ر4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن صندوق المعاشات سيواجه أعباء قوية بسبب إصلاحات الدورة التشريعية السابقة، والمتمثلة في معاشات الوالدات ومعاشات والمعاش التقاعدي عند سن 63 عاما.

وتوقعت هيئة تأمين المعاشات الألمانية أن نسبة الإسهامات المدفوعة لابد أن ترتفع في عام 2023 عن النسبة المعمول بها حاليا والبالغة 6ر18% من الراتب الإجمالي.

يذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يهدف إلى رفع هذه النسبة من 6ر18% إلى أكثر من 20% بحلول عام .2025