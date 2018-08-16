"ساسكو": بدء تشغيل محطة جديدة على طريق الطائف - الرياض باستثمارات 12 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أنها بتاريخ 16 أغسطس 2018م قد قامت بالبدء في تشغيل محطتها الجديدة (ساسكو بلس) على طريق الطائف/الرياض بمنطقة ظلم والتي تبلغ مساحتها 30,000 متر مربع ، وتحتوي على خدمات المحروقات والتموينات بالإضافة إلى العديد من المطاعم ومحلات القهوة وخدمات الصراف الآلي.

وقد بلغ حجم الإستثمار بهذا الموقع حوالي 12 مليون ريال (تمويل عن طريق التسهيلات البنكية الموقعة مع بنوك محلية) ، ومن المتوقع أن يسهم تشغيل هذا الموقع بزيادة الإيرادات بشكل تدريجي مما ينعكس على الأرباح التشغيلية للشركة ، وسوف يظهر الأثر المالي لذلك إعتباراً من الربع الرابع من عام 2018م ، علماً بأنه لا توجد أي أطراف ذات علاقة.