مبتكر "عائلة سيمبسون" يقدم مسلسلا خياليا جديدا على شبكة نتفليكس

سيقدم مات جرونينج مبتكر شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة التلفزيوني (عائلة سيمبسون) أول مسلسل جديد له منذ 20 عاما لشبكة نتفليكس هذا الأسبوع. وتدور قصة المسلسل (ديسنشانتمنت) حول أميرة مخمورة وقزم وشيطان في عالم من العصور الوسطى يسمى (دريم لاند). وينافس العمل الجديد مسلسلات مثل مسلسل الخيال العالمي (جيم أوف ثرونز) الذي تقدمه شبكة (إتش.بي.أو). وقال جرونينج خلال العرض الأول لمسلسله الجديد في لوس انجليس إن المسلسل "أكثر عاطفية" من مسلسل (عائلة سيمبسون) أو مسلسله الآخر (فوتوراما). وأضاف أن شبكة نتفليكس منحته مطلق الحرية ليبتكر ما يريد. وستصدر نتفليكس حلقات (ديسنشانتمنت) العشر جميعها يوم الجمعة.