مستوى تاريخي للإقراض المصرفي الزراعي .. بلغ 14.8 مليار ريال

ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الزراعي إلى 14.79 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ 13.96 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2017، أي بنسبة 5.95 في المائة بما يعادل نحو 831 مليون ريال، فيما سجل نموا بنسبة 6.72 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام الجاري.

ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع بنهاية الربع الثاني سجل أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث كان أعلى مستوى سابق عند 14.55 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

كذلك ارتفع استحواذ القطاع الزراعي من إجمالي حجم الائتمان المصرفي إلى 1.05 في المائة، مقارنة بـ 0.98 في الفترة المماثلة من العام الماضي، إذ يشكل القطاع الزراعي النسبة الصغرى من حجم الائتمان مقارنة ببقية القطاعات الممنوحة.

وبارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الزراعي في الربع الثاني، يكون قد سجل نموا في معدلات الإقراض للربع الثاني على التوالي، إذ نما خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.63 في المائة على أساس سنوي، ونسبة 20.75 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، سجل القطاع نموا سلبيا بنسبة 4.2 و4.14 في المائة خلال عامي 2015 و2017 على التوالي، في حين سجل عام 2016 نموا بنسبة 15.4 في المائة.

يذكر أن إجمالي حجم الائتمان المصرفي الممنوح بلغ في نهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 1.414 تريليون ريال، ليسجل نموا طفيفا بنسبة 0.18 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما بلغت الودائع بالعملة الأجنبية لدى المصارف المحلية بنهاية حزيران (يونيو) نحو 148.55 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى في نحو 22 شهرا.

وحققت الودائع الأجنبية لدى المصارف في السعودية نموا كبيرا خلال حزيران (يونيو) الماضي، بنحو 11.8 في المائة، مقارنة بـ أيار (مايو) 2018، البالغة 132.92 مليار ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية