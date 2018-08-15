23 شخصا غالبيتهم تلاميذ لقوا حتفهم بغرق مركب في السودان

أعلنت السلطات السودانية الاربعاء أن 23 شخصا بينهم 22 تلميذا لقوا حتفهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل شمال الخرطوم.

وأفادت وكالة الانباء الرسمية أن التلاميذ كانوا في طريقهم إلى المدرسة.

وأضافت "توفي صباح اليوم بمحلة البحيرة بولاية نهر النيل 22 تلميذا وامرأة في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة حيث كانوا في طريقهم الى المدارس".

وتبعد المنطقة نحو 750 كم شمال الخرطوم.

وترتفع معدلات مياه النيل اثناء موسم الامطار في اثيوبيا، حيث ينبع فرعه الرئيسي، خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر.

ويستخدم سكان القرى الواقعة على ضفتي النهر مراكب خشبية للتنقل بين ضفتيه.

وتابعت الوكالة "وقع الحادث نتيجة توقف ماكينة المركب وسط النيل مع اشتداد التيار".

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان المركب كان ينطلق من الشمال إلى الجنوب، اي عكس سريان تيار النهر.

وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه "كل منزل بالكنيسه يقيم عزاء".

واعتاد التلاميذ في الارياف السودانية على قطع مسافات تمتد كيلومترات للالتحاق بالمدراس.

ووفقا لارقام صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونسيف)، فإن ثلاثة ملاين طفل في سن الدراسة ما يزالون خارج المدارس.

وهطلت الأمطار بغزارة في الخرطوم صباح الاربعاء طوال اربع ساعات وغمرت المياه شوارعها كما انقطع التيار الكهربائي عن معظم الأحياء.