الاسترليني عند أدنى مستوى في نحو 13 شهرا بعد نشر بيانات التضخم

تراجع الجنيه الاسترليني إلى أقل من 1.27 دولار أمريكي مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو 2017، مع تعزيز الدولار المكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة وبعدما سجلت الأسعار في بريطانيا ارتفاعا أكبر من المتوقع في يوليو.

وتراجع الاسترليني بشدة في أغسطس مع تنامي مخاوف المتعاملين من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في العام المقبل دون إبرام اتفاق تجاري ومع ارتفاع الدولار الأمريكي.

ونزل الاسترليني لليوم الحادي عشر على التوالي، في أطول موجة خسائر له منذ أغسطس 2008.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 2.4 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يتفق مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز.

وهذا هو أول ارتفاع للتضخم في 2018، ليظل الكثير من الأسر البريطانية يعاني من ضغوط بسبب الأسعار التي ترتفع بنفس وتيرة زيادات الرواتب تقريبا.

وبعدما انخفضت العملة البريطانية إلى 1.2693 دولار في المعاملات الآسيوية، تعافى الاسترليني إلى 1.2710 دولار بانخفاض 0.1 بالمئة خلال اليوم مقابل العملة الأمريكية المرتفعة على نطاق واسع.

وصعد الاسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة 0.1 بالمئة إلى 89.115 بنس لليورو.

