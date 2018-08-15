الهند سترسل أول مهمة مأهولة للفضاء بحلول 2022

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأربعاء أن بلاده سترسل أول مهمة مأهولة للفضاء بحلول 2022، الأمر الذي قد يجعلها رابع دولة تقدم على هذه الخطوة بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.

جاء ذلك في خطاب ألقاه مودي في آخر احتفال بيوم الاستقلال قبل الانتخابات العامة مطلع العام المقبل.

وسبق أن أطلقت الهند عشرات الأقمار الصناعية، معظمها لزبائن أجانب، في إطار مساعيها للحصول على نصيب أكبر في مجال صناعة الفضاء التنافسية التي يبلغ حجمها 300 مليار دولار.

وتروج حكومة مودي لبرنامج الفضاء المحلي على أساس التكنولوجيا المنخفضة التكاليف نسبيا المستخدمة فيه.

ويشعر مودي بالتفاؤل إزاء برنامج أبحاث الفضاء في بلاده وأثنى مرارا على جهود العلماء الهنود الذين نفذوا في 2014 مهمة منخفضة التكاليف لإرسال مسبار في مدار حول كوكب المريخ ونجحوا من المرة الأولى.

ومن ناحية أخرى، أفاد مودي في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة مرور 72 عاما على استقلال الهند بأن حكومته ستدشن نظام تأمين طبي للفقراء اعتبارا من 25 سبتمبر أيلول.

وأضاف "حان الوقت لكي نضمن حصول الفقراء على رعاية صحية جيدة وبأسعار مناسبة".