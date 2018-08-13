"نمو" تتراجع 6 % بتداولات بلغت 3.4 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 6 في المائة بنحو 183 نقطة لتغلق عند 2623 نقطة. وارتفعت قيم التداول 159 في المائة بنحو 2.3 مليون ريال لتصل إلى 3.4 مليون ريال، بمعدل عشرة آلاف ريال للصفقة.

بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 120 في المائة بنحو 90 ألف سهم لتصل إلى 165 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.99 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 103 في المائة بنحو 178 صفقة لتصل إلى 350 صفقة. ارتفع سهم "ريدان" وحيدا بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 13.44 ريال، مقابل تراجع ستة أسهم تصدرها "الكثيري" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 30.20 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 25.50 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 60 ريالا. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 1.3 مليون ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 820 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 423 ألف ريال.