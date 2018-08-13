الذهب يهبط لأقل مستوى في 17 شهرا والمستثمرون يلوذون بالدولار

سجلت أسعار الذهب أقل مستوى في 17 شهرا اليوم الاثنين ليخسر المعدن الأصفر لصالح سندات الخزانة الأمريكية والدولار القوي مع بحث مستثمرين عن ملاذ آمن مع اضطراب الأسواق المالية بسبب انهيار الليرة التركية.

وغالبا ما يلجأ المستثمرون للذهب كوسيلة لحفظ قيمة أصولهم في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ولمواجهة التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1201.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (10:53 بتوقيت جرينتش) وهو أقل مستوى منذ مارس 2017.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.83 بالمئة إلي 1208.60 دولار للأوقية.

وتتجه أسعار البلاتين لأقل مستوى في عشر سنوات دون مستوى 800 دولار للأوقية الذي سجله المعدن في الشهر الماضي بسبب وفرة في المعروض.

وهبطت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.23 دولار للأوقية في حين خسر البلاديوم 1.87 بالمئة ليصل إلى 894.25 دولار للأوقية.