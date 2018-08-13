أوبك تخفض توقعاتها للطلب على نفطها في 2019

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الاثنين انخفاض الطلب على نفطها العام المقبل مع ضخ المنافسين المزيد من الخام.

وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن العالم سيحتاج إلى 32.05 مليون برميل يوميا من الخام من الدول الأعضاء الخمس عشرة في عام 2019، بانخفاض قدره 130 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.

وذكرت أوبك أن إنتاجها النفطي في يوليو ارتفع إلى 32.32 مليون برميل يوميا، وهو مستوى يفوق توقعات الطلب.