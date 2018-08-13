أسوأ جلسة في 3 أشهر .. ضغوط بيع تفقد الأسهم السعودية 111 نقطة

تراجعت الأسهم في أسوأ جلسة لها منذ ثلاثة أشهر لتفقد 1.4 في المائة بنحو 111 نقطة وتغلق عند 8064 نقطة. جاء التراجع بضغط من قطاع المصارف بشكل أساسي.

وكان الأداء متوافقا مع التقارير السابقة حيث أشير إلى أن مستويات الدعم 8150 نقطة كسرها سيعرض السوق لحدة في التراجع من جراء عمليات وقف الخسارة التي تسبب ضغوطا بيعية.

إغلاق السوق دون مستويات الدعم، ودون متوسطات مهمة سيعرض السوق لمزيد من التراجع ما لم تستعيد مستويات 8150 نقطة على الأقل قبل إجازة عيد الأضحى، حيث إن استمرار تداول السوق دون 8150 نقطة قد يؤدي إلى تزايد الضغوط البيعية حتى مستويات 7800 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8176 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8056 نقطة فاقدا 1.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8064 نقطة فاقدا 111 نقطة بنسبة 1.4 في المائة. وتراجعت قيم التداول 24 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 3.3 مليار ريال، بمعدل 34 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 22 في المائة بنحو 37 مليون سهم متداول لتصل إلى 133 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 7 في المائة بنحو 6.9 ألف صفقة لتصل إلى 96 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت جميع القطاعات، وكان الأعلى تراجعا "الإعلام" بنسبة 3.3 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 2.6 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 2.4 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 29 في المائة بقيمة 968 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 304 ملايين ريال.





أداء الأسهم

تصدر المتراجعة "المستشفى السعودي الألماني" بالنسبة القصوى ليغلق عند 43.75 ريال، يليه "صناعة الورق" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 7.13 ريال، وحل ثالثا "أنابيب" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 10.68 ريال.

وتصدر المرتفعة "ساكو" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 81.50 ريال، يليه "الكابلات" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 7.58 ريال، وحل ثالثا "تكوين" بنسبة 1.75 في المائة ليغلق عند 11.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 22 في المائة بقيمة 723 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 642 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 7 في المائة بتداولات 231 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية