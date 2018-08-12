مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8064.92 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 111.26 نقطة ليقفل عند مستوى 8064.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 96 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 17 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات ساكو, والكابلات, واليمامة للحديد, وتكوين, وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المستشفى السعودي الألماني, وصناعة الورق, وأنابيب, مسك, وبروج للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.35% و 9.98% . فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, وسابك, والمستشفى السعودي الألماني هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, والمستشفى السعودي الألماني، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 2.09 نقطة ليقفل عند مستوى 2807.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 74 ألف سهم تقاسمتها 172 صفقة.