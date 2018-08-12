شركة تمويل عقاري حكومية تتجه لشراء محافظ إقراض بقيمة 50 مليار ريال خلال عامين

تعتزم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "سرك" شراء محافظ إقراض عقارية من مؤسسات تمويلية في السعودية بقيمة 50 مليار ريال خلال سنتين، بهدف ضخ سيولة أكبر في السوق التمويلية السكنية، ما يمكن عددا أكبر من المواطنين من تملك المنازل.

وقال لـ "الاقتصادية" فابريس سوسيني؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "سرك"، إن الشركة تسعى خلال العامين المقبلين إلى الاستحواذ على نسبة 10 في المائة من الحصة السوقية لقطاع التمويل، وبنسبة استحواذ 20 في المائة بحلول عام 2026.

وأكد أن نسبة سيولة محافظ الإقراض، التي تم ضخها في السوق تبلغ نحو 30 في المائة من إجمالي قيمة المحافظ، التي تم شراؤها والبالغة نحو خمسة مليارات ريال، في حين أن الجزء الباقي من المحافظ التي تم شراؤها لم يتم ضخ سيولتها في السوق حتى الآن.

وفيما لم يفصح عن عدد المحافظ المستهدف شراؤها خلال 2018، أوضح الرئيس التنفيذي أنه لن يتم شراء محافظ إقراض من المؤسسات التمويلية خارج المملكة، حيث إن الشركة ستقتصر على شراء المحافظ فقط من المؤسسات التمويلية الموجودة في السعودية.

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قد كشفت لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، عن قيمة محافظ الإقراض السبع التي اشترتها الشركة وتتجاوز خمسة مليارات ريال، من سبع مؤسسات تمويلية تتمثل في خمس شركات ومصرفين.

كما أطلقت الأربعاء الماضي الشريحة الأولى من تمويل القروض العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة، التي يتم تقديمها للمواطنين السعوديين من خلال مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة.

وأوضحت الشركة، أن خيارات التمويل الجديدة متاحة لجميع المواطنين، سواء كانوا من الحاصلين حاليا على قروض أو مقترضين جدد، على شرط أن يجمعوا بين التأهل لذلك، وفق معايير الحصول على قرض عقاري.

وأبرمت الشركة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، اتفاقية مع الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" تهدف إلى تقديم حلول تمويل سكني أكثر تنوعا وبأسعار أفضل، بقيمة تبلغ 1.5 مليار ريال لشراء محفظة تمويل سكني تملكها حاليا "سهل"، إضافة إلى تقديم تمويل قصير الأجل على مدى 18 شهرا للشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل".

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الإسكان بين كلّ من فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وعبدالإله آل الشيخ الرئيس التنفيذي للـشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل"، وبحضور عدد من كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة من كلا الجانبين.

وأوضح سوسيني، أن هذه الاتفاقية مع "سهل" تعد خطوة مهمة نحو هدف الشركة في تمكين المقرضين من تقديم حلول سكنية أكثر وبتكلفة أفضل، مؤكدا الحرص على مواصلة مسيرة الشراكة مع الشركة السعودية لتمويل المساكن ومختلف شركات ومؤسسات التمويل، لكون هذه الشراكات من شأنها رفع مستوى السيولة وتعزيز استقرار السوق الثانوية للتمويل السكني.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تُعد السادسة في مسيرة الشركة السعودية لإعادة التمويل، مبيّنا أن مجموع ما تم ضخه عن طريق الشركة السعودية لإعادة التمويل لزيادة السيولة في سوق التمويل السكني بلغ 4.9 مليار ريال.