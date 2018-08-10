مهرجان عنيزة للتمور.. فرض عمل وحركة بيع نشطة

قال للاقتصادية نزار الحركان المشرف العام على مهرجان عنيزة للتمور ان المهرجان هذا العام ركز على توفير فرص عمل للشباب تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. وازدحمت أرجاء المدينة الغذائية بمقر مهرجان عنيزة للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية بأعداد كثيفة من المتسوقين والباعة وسط حركة بيع نشطة . ويسعى المهرجان إلى مشاركة الشباب في أهدافه الرئيسيّة الرامية إلى تحويل التمور من منتج زراعي شعبي إلى منتج اقتصادي واستثماري مع توفير فرص العمل لأبناء المنطقة. وأوضج الحركان " ما يثلج الصدر إن آلاف الشباب ينتشرون في ساحة سوق التمور في عنيزة،وتتعالى أصواتهم بشكل يدعو للفخر والاعتزاز، منهين ثقافة العيب؛ بل ويتنافسون ويتفاخرون بالعمل في التمور”. مشيرا إلى أن الغرفة التجارية بالتعاون مع بلدية عنيزة والغرفة التجارية هيأت للشباب داخل سوق التمور كافة احتياجاتهم، وقدمت الدعم الكامل لهم. وأضاف الحركان انه تم تخصيص موقع لبيع التمور بالتجزئة على مدار الساعة نهارا ومساءً حيث توفر ساحة المدينة الغذائية شرق المحافظة مظلة كبيرة لتفادي الشمس وتنشيط حركة البيع طوال فترة المهرجان والتي تشهد اقبالا من الشباب و كبار السن مع توفير ركن الضيافة الشعبية صمم على الطريقة التقليدية ويحاكي ما كان موجوداً في مزارع النخيل قديما، ركنا هاماً يستقبل مئات الزوار يومياً.