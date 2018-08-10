الإمارات ستبني خط أنابيب نفط بين إريتريا وإثيوبيا

قالت هيئة (فانا) التابعة للحكومة اليوم الجمعة إن الإمارات ستبني خط أنابيب نفط يربط بين ميناء عصب في إريتريا والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت الهيئة إن المعلومات كُشف عنها خلال اجتماع في أديس أبابا بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي.

ولم تذكر (فانا) تفاصيل أخرى.