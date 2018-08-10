45.4 مليار دولار تبخرت من قيمة العملات الرقمية في أسبوع .. نصفها لـ«بيتكوين»

بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية أمس نحو 222 مليار دولار، مسجلة خسائر وصلت إلى نحو 45.4 مليار دولار خلال أسبوع، حيث كانت 267.449 مليار يوم الخميس من الأسبوع الماضي.

وهبطت العملة الرقمية الأشهر بيتكوين نحو 17 في المائة، خلال أسبوع لتبلغ 6389 دولارا، بحلول الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي أمس، مقارنة بـ 7541 دولارا في 2 آب (أغسطس) الجاري.

وخسرت "بيتكوين" نحو 21.5 مليار دولار من قيمتها السوقية في أسبوع، حيث بلغت أمس 108.24 مليار دولار، مقارنة بـ 129.74 مليار دولار الخميس الماضي "2 أغسطس 2018". علما أن قيمة تداولات "بيتكوين" بلغت خلال 24 ساعة نحو 4.48 مليار دولار.

وهبطت عملة إثيريم نحو 13.96 في المائة خلال سبعة أيام، إلى 360.54 دولار خلال تعاملات أمس، مقارنة بـ 411.48 دولار يوم الخميس من الأسبوع الماضي.

بينما انخفضت بنسبة 1.40 في المائة، خلال تعاملات أمس، بتداولات بلغت قيمتها 1.78 مليار دولار. وتأتي "إثيريم" في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بقيمة إجمالية 36.15 مليار دولار، فاقدة نحو 5.45 مليار دولار في سبعة أيام، حيث كانت 41.60 مليار دولار في 2 آب (أغسطس) الجاري.

وتراجعت عملة ريبيل 0.21 في المائة إلى 34 دولار خلال تعاملات أمس، بتداولات بلغت 354.93 مليون دولار، في حين هبطت 22.88 في المائة خلال أسبوع، حيث بلغت نحو 43 دولار يوم الخميس من الأسبوع الماضي.

ووصلت القيمة السوقية لعملة ريبيل نحو 13.20 مليار دولار، فاقدة 3.8 مليار دولار مقارنة بـ 17 مليار في 2 آب (أغسطس) الجاري، لتحتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.

وانخفضت عملة "بيتكوين كاش" 0.88 في المائة إلى 603 دولار خلال تعاملات أمس، بتداولات بلغت 399.25 مليون دولار، في حين هبطت 21.25 في المائة خلال أسبوع، حيث بلغت نحو 747.25 دولار يوم الخميس من الأسبوع الماضي.

ووصلت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين كاش" نحو 10.17 مليار دولار، فاقدة 2.74 مليار دولار، لتحتل المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.

وتراجعت عملة "إيوس" 2.68 في المائة إلى 56.6 دولار خلال تعاملات أمس، بتداولات بلغت 747.17 مليون دولار، في حين هبطت 21.40 في المائة خلال أسبوع، حيث بلغت نحو 70 دولار في 2 آب (أغسطس) الجاري. ووصلت القيمة السوقية لعملة "إيوس" نحو 5.04 مليار دولار، فاقدة 1.32 مليار دولار، لتحتل المرتبة الخامسة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.

وبلغ حجم تداولات العملات الرقمية خلال تعاملات أمس نحو 13.70 مليار دولار.