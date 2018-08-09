زلزال بقوة 5.9 درجات في إندونيسيا.. بعد 4 أيام من زلزال أوقع 164 قتيلا

ضرب زلزال جديد بقوة 5,9 درجات الخميس جزيرة لومبوك الاندونيسية وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل بعد أربعة أيام من زلزال بقوة 6,9 درجات أوقع 164 قتيلا على الأقل.

وقع زلزال الخميس في شمال الجزيرة في المنطقة نفسها التي تعرضت للزلزال الأحد. وقدرت هيئة رصد الزلازل الأندونيسية من جهتها قوة الهزة ب 6,2 درجات.