الإيرادات غير النفطية تقفز 49 % في 6 أشهر .. بلغت 141.7 مليار ريـال

ارتفعت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية للنصف الأول من العام الجاري، بنسبة 49 في المائة، لتبلغ 141.7 مليار ريال، مقابل 95 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي 2017، بزيادة 46.8 مليار ريال.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، شكلت الإيرادات غير النفطية في النصف الأول 2018 نحو 32 في المائة من الإيرادات الإجمالية للدولة المسجلة في الفترة نفسها البالغة نحو 440 مليار ريال.
فيما مثلت الإيرادات النفطية 68 في المائة من إجمالي الإيرادات، بعد ارتفاعها بنسبة 40 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات النفطية في النصف الأول 2018 نحو 298.1 مليار ريال، مقابل 213 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط لتقفز بقيمة 85.1 مليار ريال.
وارتفعت إيرادات الحكومة من الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 12 في المائة، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 52.4 مليار ريال، فيما كانت 13.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للتحليل يعود هذا الارتفاع إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بواقع 5 في المائة، اعتبارا من مطلع العام الجاري 2018.
والضرائب على السلع والخدمات، هي ضرائب السـلع أو مزاولة أنشـطة معينة وتشمل الضرائب الانتقائية "رسوم المنتجات النفطية ورسوم التبغ" وضريبة القيمة المضافة، وفق تعريف الوزارة.
وأسهم أيضا في ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات خلال النصف الأول 2018، لكن بشكل أقل، وجود ضريبة القيمة على السلع الضارة "الانتقائية" خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما لم تكن فرضت بعد خلال النصف الأول2017.
وكانت الحكومة السعودية فرضت الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية، اعتبارا من 11 حزيران (يونيو) 2017.
*وحدة التقارير الاقتصادية
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