مجلس إدارة "جرير" يوصي بزيادة رأس مال الشركة إلى 1.2 مليار ريال

أوصى مجلس إدارة شركة جرير للتسويق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07-08-2018 للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة كما يلي :

1.رأس المال قبل الزيادة 900 مليون ريال، رأس المال بعد الزيادة 1,200 مليون ريال، نسبة الزيادة 33.33%.

2.عدد الأسهم قبل الزيادة 90 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 120 مليون سهم.

3.سيتم منح 1 سهم لكل 3 سهم.

4.ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 296.5 مليون ريال من الإحتياطي النظامي، ومبلغ 3.5 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

5.وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع اجمالي أصولها.

6.وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحق

7.في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.



وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال و عدد الأسهم الممنوحة.