اكتمال صفقة زيادة حصة "بوبا" إلى 39.25٪ في "بوبا العربية"

أصدرت شركة بوبا العربية اليوم بيانا عن تفاصيل رغبة شركة بوبا (انفسمنت أوفر سيز لمتد) في زيادة ملكيتها في شركة بوبا العربية من 34.25% لتصبح 39.25%، بعد الاتفاق على صفقة شراء حصة تبلغ (0.09%) من شركة أساس للرعاية الصحية المحدودة وحصة تبلغ (4.91%) من شركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب الآلي المحدودة (من شركات مجموعة ناظر). وأعلنت الشركة عن إكتمال ترتيبات بيع الأسهم الخاصة بالصفقة، بالسعر المتفق عليه وهو 100 ريال سعودي للسهم الواحد، وبمبلغ اجمالي 400 مليون ريال سعودي.

وستستمر مجموعة ناظر كمساهم على المدى الطويل في شركة بوبا العربية، بالإضافة الى إستمرار لؤي هشام ناظر في منصبه الحالي كرئيس مجلس إدارة الشركة طل هشام ناظر في منصبه كرئيس تنفيذي.

وتود شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أن تبلغ السادة المساهمين على حصولها على موافقة هيئة السوق المالية لرفع الحد الأقصى المسموح به لنسبة تملك المساهمين الأجانب من 49% لتصبح 60%.