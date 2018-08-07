"التقاعد": تقديم صرف معاشات شهر أغسطس إلى اليوم السادس عشر

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تقديم صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس لعام 2018م إلى يوم الخميس السادس عشر من الشهر بدلاً عن اليوم الخامس والعشرين، وذلك لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت المؤسسة أن تقديم الصرف يأتي انطلاقا من حرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة للمتقاعدين وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشي لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بإيداع المعاشات التقاعدية عبر نظام (تحويل صرف سريع) وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات الصرف عبر جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في أنحاء المملكة كافة.