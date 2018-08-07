المدلج: سنوفر تجربة بديلة

ألغت إدارة فريق الفيصلي لكرة القدم التجربة الودية الرابعة التي كان من المنتظر أن يؤديها العنابي اليوم أمام نظيره سبسي الروماني، في المعسكر التحضيري الذي تستضيفه رومانيا خوفا من تعرّض اللاعبين إلى إرهاق السفر في ظل ابتعاد براشوف عن بوخارست قرابة الـ300 كلم.

من جانبه، أوضح مدلج المدلج، مدير عام كرة القدم، أن القرار جاء بعد التشاور مع المدرب البلجيكي مريشيا ريدنيك، وقال "سيتم التنسيق مع متعهد المعسكر الإعدادي لتوفير مباراة بديلة في بوخارست خلال اليومين المقبلين"، مشيرا إلى أن المعسكر يمضي بكل النجاح الممكن، وقال "من خلال المباريات الودية المتبقية سيصل الجهاز الفني للقائمة الأساسية التي سيعتمد عليها في النسخة المقبلة من الدوري السعودي للنجوم".

ميدانيا تدرب الفيصلي أمس حيث بدأت التدريبات بعمليات الإحماء، وعديد من الجوانب اللياقية، ومن ثم طبق مريشيا عدداً من التمارين التكتيكية على كامل مساحة الملعب.