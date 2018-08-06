أسهم أوروبا تتراجع بفعل نتائج اتش.اس.بي.سي ومخاوف التجارة

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين في جلسة متقلبة وسط نتائج مخيبة للآمال من اتش.اس.بي.سي، أكبر بنك في أوروبا بينما تراجع سهم لينده بفعل شكوك حيال صفقة اندماج محتملة قيمتها 87 مليار دولار بين مجموعة الغازات الصناعية الألمانية وبراكسير الأمريكية.

وضغطت أيضا المخاوف المستمرة من نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين ونتائج مالية متباينة للشركات على الأسهم الأمريكية التي فتحت مستقرة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة مع تراجع قطاع البنوك 0.7 بالمئة.

وهبط سهم اتش.اس.بي.سي واحدا بالمئة بعد أرباح مخيبة للآمال نظرا لزيادة نفقات الاستثمار في استراتيجية جديدة للنمو، وتجنيب مخصصات بلغت 765 مليون دولار لتغطية مبيعات أوراق مالية مدعومة برهونات عقارية أمريكية.

وتراجع سهم بنكو بي.بي.ام ستة بالمئة، بعدما جاءت أرباح البنك الإيطالي دون توقعات المحللين، نظرا لارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض عما كان متوقعا.

وانخفض سهم لينده 7.5 بالمئة بعدما قالت الشركة إن الجهات التنظيمية ربما تطلب منها ومن منافستها براكسير بيع مزيد من الأصول لنيل موافقة سلطات مكافحة الاحتكار على اندماجهما.

ودفع السهم ذو الثقل مؤشر قطاع الكيماويات الأوروبي للتراجع واحد بالمئة.