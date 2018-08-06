أنعام تسجل 2 مليون ربحا صافيا في الربع الثاني

أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2018 حيث حققت الشركة صافي ربح بنحو 2.1 مليون ريال مقارنة بخسارة 5.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة سبب ارتفاع أرباح هذا الربع مقارنة بخسارة في الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مبيعات القطاع الزراعي نتيجة ارتفاع اسعار البيع وانخفاض تكاليف الانتاج ، بالاضافة الى انخفاض تكلفة مبيعات القطاع الغذائي وانخفاض المصروفات الادارية والعمومية نتيجة اعادة هيكلة كافة قطاعات الشركة ، وعدم وجود مصروفات تمويلية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل العام السابق.