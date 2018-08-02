القيمة السوقية لآبل تسجل مستوي غير مسبوق بلغ تريليون دولار

وصلت القيمة السوقية لشركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا إلى مستوى غير مسبوق بلغ تريليون دولار، خلال تعاملات اليوم الخميس بعدما تجاوز سعر سهمها 207 دولارات.
ويأتي ارتفاع القيمة السوقية لشركة أمريكية لأعلى في أعقاب تقرير صدر يوم الثلاثاء عن تحقيقها أرباح قوية في الربع الثالث من العام الجاري. .
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